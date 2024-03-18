وقال وزير الخارجية الأمريكي - خلال كلمته على هامش الدورة الثالثة من "قمة الديمقراطية" المنعقدة حاليا في عاصمة كوريا الجنوبية "سول" - "إن الديمقراطية تستجيب لحاجة شعوبنا ويمكنها أن تقدم القضايا الأهم بالنسبة لحياتهم".

وأضاف بلينكن - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين، أنه "في حال ساد النظام الديمقراطي سيسهم في حل أزمة كأزمة المناخ التي تشكل تهديدا وجوديا لملايين الأشخاص، وسيحقق النمو الاقتصادي الشامل الذي يحمي كرامة العمال والحقوق الاجتماعية كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم وحقوق واحتياجات الأكثر ضعفا والمهمشين تاريخيا كالنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات".