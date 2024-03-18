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وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة لمرضى السرطان فى رمضان .. تفاصيل

الإثنين، 18 مارس 2024 12:29 م
وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة لمرضى السرطان فى رمضان .. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نصحت وزارة الصحة والسكان مرضى السرطان بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج فى فترات الصوم حتى يتثنى له وضع البرنامج الغذائى السليم وكذلك الدوائى في أوقات الصيام.
 
وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الابتعاد عن الأعمال الشاقة لتجنب الإجهاد الزائد مشيرة إلى إمكانية الكشف المبكر والمتابعة بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
 
قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الهدف منها اكتشاف المرض فى مراحلة المبكرة لتقليل نسبة الوفيات .
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام تستهدف المواطنين فوق سن 18 عاما .
 
وقالت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، إن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.
 
وأضافت الدكتورة نيرڤانا، أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم .
 
ولفتت  إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

 







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