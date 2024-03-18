وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة لمرضى السرطان فى رمضان .. تفاصيل

نصحت وزارة الصحة والسكان مرضى السرطان بضرورة المتابعة مع الطبيب المعالج فى فترات الصوم حتى يتثنى له وضع البرنامج الغذائى السليم وكذلك الدوائى في أوقات الصيام.
وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الابتعاد عن الأعمال الشاقة لتجنب الإجهاد الزائد مشيرة إلى إمكانية الكشف المبكر والمتابعة بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية الهدف منها اكتشاف المرض فى مراحلة المبكرة لتقليل نسبة الوفيات .
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام تستهدف المواطنين فوق سن 18 عاما .
وقالت الدكتورة نيرڤانا مجدي المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، إن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.
ولفتت إلى أن العمل بالمبادرة وإحالة المرضى يتم من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.
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