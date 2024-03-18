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وزارة الزراعة تبدأ فى تلقى طلبات ترخيص مشاتل الفراولة

الإثنين، 18 مارس 2024 09:11 ص
وزارة الزراعة تبدأ فى تلقى طلبات ترخيص مشاتل الفراولة فاكهة الفراولة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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بدأت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى تلقى طلبات ترخيص مشاتل الفراولة، منتصف مارس الحالى وتستمر حتى منتصف مايو المقبل وفقا للاشتراطات المقررة.
 
وحددت الادارة المستندات اللازمة للترخيص والتى تشمل الحيازة الزراعية  أو عقد إيجار  من المالك للمستأجر، حيث من المقرر أن يتم اجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء اجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.
 
وتتضمن الأوراق المطلوبة فاتورة من مصدر الشراء موضحا بها رتبة الشتلات المباعة  والغرض منها، -إنتاج شتلات للتداول-، لافتا إلى أنه لن يلتفت لأى طلبات غير مستوفاه لتلك الاشتراطات.
 
يذكر أن مركز البحوث الزراعية، و الادارة المركزية للحجر الزراعي، و"باتريك باللو" وقعا بروتوكول العام الماضى مع برنامج التربية بجامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية،، لتزويد مصر بأفضل أصناف وشتلات الفراولة المتميزة، المطلوبة عالميا، لزراعتها في مصر وتصديرها الى مختلف دول العالم، من خلال انشاء أول مركز للتميز العلمي والبحث والتطوير للأصناف الجديدة من الفراولة والتوت والموالح في مصر وأفريقيا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
 
 






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