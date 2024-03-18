وزارة التعليم: المدارس تسلمت استمارات الثانوية العامة من الطلاب

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء المدارس من استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب ومراجعتها، موضحة أنه يتم تسليمها للكنترولات مباشرة لمراجعتها وفق قاعدة البيانات الموجودة لدى الكنترولات.