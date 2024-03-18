وزارة التعليم: المدارس تسلمت استمارات الثانوية العامة من الطلاب

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء المدارس من استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب ومراجعتها، موضحة أنه يتم تسليمها للكنترولات مباشرة لمراجعتها وفق قاعدة البيانات الموجودة لدى الكنترولات.
وتبدأ الامتحانات الاثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء.
- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.
- الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.
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