هيئة الدواء: زيادة مصانع الدواء بنسبة 37% وخطوط الإنتاج بنسبة 60%

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك زيادة فى عدد المصنانع الدوائية بنسبة 37% و60% في خطوط الإنتاج وهو ما يعنى أن الهيئة تطبق استراتيجية توطين صناعة المستحضرات الدوائية.

وتابعت: انعكس على امتلاك القدرة على توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية الهامة والتي اعتمد السوق المصري على المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة؛ ومن أبرزها:

1- مثبطات المناعة، حيث تم توطين عدد 9 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%، والتي بدأت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2022.

2- المضادات الحيوية الحديثة، حيث تم توطين (5) مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، والتي بدءت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2021.

3- وذلك بجانب التوسع الافقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% على الترتيب.