اليوم السابع
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هيئة الدواء: زيادة مصانع الدواء بنسبة 37% وخطوط الإنتاج بنسبة 60%

الإثنين، 18 مارس 2024 07:00 ص
هيئة الدواء: زيادة مصانع الدواء بنسبة 37% وخطوط الإنتاج بنسبة 60% هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك زيادة فى عدد المصنانع الدوائية بنسبة 37% و60% في خطوط الإنتاج وهو ما يعنى أن الهيئة تطبق استراتيجية توطين صناعة المستحضرات الدوائية.
 
وتابعت: انعكس على امتلاك القدرة على توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية الهامة والتي اعتمد السوق المصري على المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة؛ ومن أبرزها:
 
1- مثبطات المناعة، حيث تم توطين عدد 9 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%، والتي بدأت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2022.
 
2- المضادات الحيوية الحديثة، حيث تم توطين (5) مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، والتي بدءت في التداول بالسوق الدوائي المصري خلال نهاية عام 2021.
 
3- وذلك بجانب التوسع الافقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% على الترتيب.






هيئة الدواء

مصانع الدواء

خطوط انتاج الدواء



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