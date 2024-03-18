هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها "السيارات" بنسبة 10.8%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 10.8%، أعقبه قطاعا خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 10.1%، 10%، على التوالي، يليهما قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 8.8%.

وانخفض قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 7.6%، 7.5%، على التوالي، ونزلت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، 5.5%، 5.3%، على التوالي، ثم قطاعات الطاقات والخدمات المساندة، والرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 4.8%، 4.5%، 4.3%، على التوالي، ثم قطاعا السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 742.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 130.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.36%، والعرب على 6.51%، واستحوذت المؤسسات على 31.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 91.2 مليون جنيه، 349.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 86.1 مليو جنيه، 223.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 29091 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 35074 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.34% ليغلق عند مستوى 12398 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.85% ليغلق عند مستوى 6284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 7.62% ليغلق عند مستوى 9023 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 7151 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.