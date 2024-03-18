نوة الشمس الكبرى تضرب الإسكندرية.. أمطار وانخفاض بالحرارة على عروس البحر المتوسط

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من التقلبات الجوية، وسقوط امطار مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، تزامنا مع نوة الشمس الكبري ،وتسجل درجات الحرارة العظمي 21 والصغري 12 درجة .

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.