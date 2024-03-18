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نجلاء مستجير الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد لعام 2024

الإثنين، 18 مارس 2024 01:28 م
نجلاء مستجير الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد لعام 2024 نجلاء مستجير الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد
كتب مدحت وهبة

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حصلت نجلاء مستجير محمد أحمد 53 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد، وهى أرملة، حاصلة دبلوم ولديها ابنة كبرى بكالوريوس تجارة والابن الثانى بكالوريوس حاسبات ومعلومات والابنة الثالثة بكالوريوس تجارة، وعانت الأم منذ الصغر حيث كان عمرها 16 عاما وأصيب والدها فى حادث سيارة تسبب له فى عجز فى قدمه فبدأت الأم العمل بعد تخرجها وحصولها على دبلوم تجارة فى سن 18 عاما، وساهمت الام فى مصروفات المعيشة ، وقامت بشراء مستلزمات الزواج لنفسها حتى تزوجت عام 1993 من رجل يعمل فى مهنة التجارة.

 

ظلت الأم تكافح وتساعد زوجها فى نفقات المعيشة لأن دخله كان بسيطا وكانت تعمل عاملة فى مصنع ملابس ثم أصبحت مديرة لقسم جودة التصنيع بالمصنع، واستمرت الأم فى الكفاح مع الزوج طوال فترة علاجه وبجانب الأولاد حيث كان لا يوجد مصدر للدخل سوى دخل الام من عملها الحر.

 
نجلاء مستجير الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد
نجلاء مستجير الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد

 







وزارة التضامن

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نجلاء مستجير الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد لعام 2024

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