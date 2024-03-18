نجلاء مستجير الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد لعام 2024

حصلت نجلاء مستجير محمد أحمد 53 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على محافظة بورسعيد، وهى أرملة، حاصلة دبلوم ولديها ابنة كبرى بكالوريوس تجارة والابن الثانى بكالوريوس حاسبات ومعلومات والابنة الثالثة بكالوريوس تجارة، وعانت الأم منذ الصغر حيث كان عمرها 16 عاما وأصيب والدها فى حادث سيارة تسبب له فى عجز فى قدمه فبدأت الأم العمل بعد تخرجها وحصولها على دبلوم تجارة فى سن 18 عاما، وساهمت الام فى مصروفات المعيشة ، وقامت بشراء مستلزمات الزواج لنفسها حتى تزوجت عام 1993 من رجل يعمل فى مهنة التجارة.

ظلت الأم تكافح وتساعد زوجها فى نفقات المعيشة لأن دخله كان بسيطا وكانت تعمل عاملة فى مصنع ملابس ثم أصبحت مديرة لقسم جودة التصنيع بالمصنع، واستمرت الأم فى الكفاح مع الزوج طوال فترة علاجه وبجانب الأولاد حيث كان لا يوجد مصدر للدخل سوى دخل الام من عملها الحر.