اليوم السابع
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الإثنين، 18 مارس 2024 10:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تحت شعار "مضاعفة الساعات مضاعفة البركات"

موظفو شركة HDP يشاركون في تعبئة كراتين الخير الغذائية

الإثنين، 18 مارس 2024 09:50 م
موظفو شركة HDP يشاركون في تعبئة كراتين الخير الغذائية موظفو شركة HDP

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في يوم استثنائي وأجواء مليئة بالعطاء وتحت شعار "مضاعفة الساعات، مضاعفة البركات"، قامت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتعبئة أكثر من 500 كرتونة مواد غذائية، متضمنة كافة المساعدات والمواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار إيمان شركةHDP بدورها المجتمعي باعتبارها واحدة من كبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر، إذ تحرص الشركة على المشاركة في المبادرات المجتمعية الداعمة لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً.

كما تميزت تلك المبادرة الخيرية بتشجيع وتحفيز شركة HDP لموظفيها المتطوعين للمشاركة بشكل أكبر، من خلال مضاعفة الشركة لعدد الكراتين الغذائية المُتبرع بها، كلما زادت أعداد الموظفين المتطوعين والجهود المبذولة في التعبئة، وذلك بهدف حرص شركة HDP على تعزيز ودعم ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية والتي تحث على زيادة شعور الموظفين بالولاء والانتماء، ليشارك بذلك أكثر من 80 موظفاً متطوعاً بشركة HDP.

 

تعبئة كراتين الخير الغذائية (1)
 

 

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تعبئة كراتين الخير الغذائية (2)


 







شركة HDP

كراتين رمضان

شهر رمضان




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