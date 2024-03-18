مواعيد الامتحانات والإجازات بتقييمات نهاية العام لطلاب النقل والثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل و الشهادة الإعدادية والثانوية العامة كالتالى:

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 8 حتى 23 مايو 2024.

- عدم عقد امتحانات للطلاب خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 25 مايو المقبل وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ 10 يونيو المقبل.

- يحصل الطلاب على إجازة خلال الفترة من 13 يونيو حتى 21 يونيو بسبب إجازة عيد الأضحى.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، 2024، بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل، كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg