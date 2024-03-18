اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 مارس 2024 08:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مواعيد الامتحانات والإجازات بتقييمات نهاية العام لطلاب النقل والثانوية العامة

الإثنين، 18 مارس 2024 07:00 ص
مواعيد الامتحانات والإجازات بتقييمات نهاية العام لطلاب النقل والثانوية العامة وزارةالتربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة كالتالى: 
 
- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من 8 حتى 23 مايو 2024.
 
- عدم عقد امتحانات للطلاب خلال الفترة من 4 حتى 7 مايو 2024.
 
- امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ 25 مايو المقبل وتستمر حتى 6 يونيو 2024.
 
- امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ 10 يونيو المقبل.
 
 
- يحصل الطلاب على إجازة خلال الفترة من 13 يونيو حتى 21 يونيو بسبب إجازة عيد الأضحى.
 
 
الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، 2024، بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل، كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.
 
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة

استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2024

الأوراق المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة

اخر موعد لتسجيل استمارة طلاب الثانوية العامة المنازل

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة