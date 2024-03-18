مقتل شاب على يد 3 أشقاء فى مشاجرة بالفيوم

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مركز شرطة الفيوم بمشاجرة باستخدام سلاح أبيض سكين بشارع السنترال بدائرة المركز، وبالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات النسب أسفرت عن سقوط قتيل يدعي " أدهم . م " 29 عاما طعنا باستخدام سلاح أبيض سكين.

وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات النسب بين المجني عليهم و3 أشخاص آخرين ، قاموا بطعنه عديدة طعنات وسط حالة من الذعر والخوف بين أهالي شارع السنترال، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار جهات التحقيق.







لقى شاب مصرعه، منذ قليل، في مشاجرة بشارع السنترال بدائرة قسم شرطة أول الفيوم في محافظة الفيوم ، وذلك بسبب مشاجرة بسبب خلافات النسب.