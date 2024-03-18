معدات مياه القليوبية ترفع تراكمات الأمطار بمدن المحافظة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب، والذى كلف بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالانفاق والطرق الرئيسية والميادين الحيوية.

وشهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار ما بين متوسطة إلي غزيرة علي بعض الأنحاء بالمحافظة، حيث أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكداً علي استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

وشهدت مدن القليوبية سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة، فيما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني علي مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وشدد محافظ القليوبية، على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكداً علي استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء.