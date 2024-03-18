معابد تاريخية حول الأقصر.. "مقبرة نفرتارى" أروع مقابر وادى الملكات فى البر الغربى

الأقصر - أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد تاريخية حول الأقصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من معابد الأقصر العظيمة التى بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى سابع حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى الأقصر، فى مدينة القرنة بالبر الغربى، وهى مقبرة نفرتارى رقم 66 فى وادى الملكات بالبر الغربى، والتى تعود لزوجة الملك رمسيس الثانى نفرتارى، والتى قال في حبها (هى التى تشرق الشمس من أجلها)، والتى رغم مرور آلاف السنين على اكتشافها فى عام 1904 على يد البعثة الإيطالية بقيادة العالم يكياباريللي، تحتفظ بالألوان والنقوش قمة فى الدقة والروعة، حيث تغطى تلك النقوش أكثر من 520 مترا من المقبرة لتبهر كل ضيوف العالم خلال زيارتها.

ويقول صلاح الماسخ، أحد رجال آثار الأقصر، إن نفرتاري تزوجت في صباها من الأمير رمسيس الثاني وكان يبلغ 14 عاما، والذي بنى لها أيضاً معبد أبو سمبل، كما نحت لها تمثالين كبيرين بين تماثيله، وتمثلت كثيراً على تماثيل الملك رمسيس الثاني في الأقصر ومعبد أبو سمبل، موضحاً أن مقبرة نفرتارى امتازت بجمال النقوش، ودقتها، وبراعة التصوير، واستخدام ألوان زاهية، وإظهار جمال ورقة وأناقة الملكة نفرتاري.

وأضاف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أن المقبرة تتكون من 7 حجرات وممر طويل، ومن الغرفة الرئيسية يوجد ممر ينتهي بغرفة مستطيلة الشكل، أما في آخر الغرفة الأولى، فهناك درج يؤدي إلى غرفة التابوت المكونة من أربعة دعائم وثلاث غرف صغيرة في وسط القاعة، مشدداً على أنه تم اكتشاف المقبرة في عام 1904، ولم تفتح للجمهور إلا في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، وذلك لحدوث بعض التلف في النقوش والزخارف، بسبب ترسّب الأملاح.



إحدي غرف مقبرة الملك نفرتارى بوادى الملوك والملكات



اللوحات البديعة فى مقبرة الملكة نفرتاى بالبر الغربى



النقوش داخل مقبرة الملكة نفرتاى



ألوان ومناظر بديعة فى مقبرة الملكة نفرتاى



تصميم بديع داخل مقبرة الملكة نفرتاى



تصميم فريد فى مقبرة الملكة نفرتارى غرب الأقصر



جانب من اللوحات بمقبرة الملكة نفرتارى غرب الأقصر



لافتة مدخل مقبرة الملكة نفرتاى بالبر الغربى



لوحات منذ آلاف السنين فى مقبرة الملكة نفرتاى بالبر الغربى



لوحة منذ آلاف السنين بمقبرة الملكة نفرتاى بالبر الغربى