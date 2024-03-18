مسلحون يختطفون ما لا يقل عن 100 شخص شمال غربي نيجيريا

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هاجمت عصابات مسلحة قريتين في شمال غربي نيجيريا خلال اليومين الماضيين واختطفت ما لا يقل عن 100 شخص من منازلهم، وذلك حسبما أفاد سكان محليون ومسئول حكومي، اليوم الإثنين، في أحدث سلسة من عمليات الاختطاف الجماعي التي تشهدها المنطقة.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز بالمنطقة عثمان دالامي ستينجو قوله إن الخاطفين هاجموا منطقة دوجون نوما، أمس الأول السبت، واختطفوا 14 سيدة ثم هاجموا منطقة "كاجورو ستيشن" أمس واختطفوا 87 شخصًا.



وقد شهدت ولاية "كادونا" اختطاف ما يقرب من 300 تلميذ قبل أقل من أسبوعين، ويلقى باللوم في عمليات الاختطاف على جماعات قطاع الطرق المعروفة بعمليات القتل الجماعي والاختطاف في المناطق الشمالية الغربية والوسطى في نيجيريا.



يشار إلى أن العصابات الإجرامية تنفذ في كثير من الأحيان عمليات خطف جماعية في شمال غرب نيجيريا، مستهدفة المدارس والقرى والطرقات السريعة حيث يمكنها خطف عدد كبير من الأشخاص بسرعة مقابل فدية.