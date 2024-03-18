محذوفات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الدمج بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محذوفات مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الدمج والمكفوفين، والتي تمثل صعوبة علي الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم ، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

وأوضحت أنه فى مادة الفلسفة تمثلت المحذوفات فى التالي: الموضوع الأول، الفلسفة وقضايا البيئة، صفحة 4 المعني اللغوي - المعني الاصطلاحي، وصفحة 7 حذف بالكامل، وصفحة 13 المبادئ الثمانية للإيكولوجيا العميقة.

وصفحة 18 و19 بالكامل، الموضوع الثاني: رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية، صفحة 22 الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط، وصفحات 24 و28 و26 بالكامل و29 و30 و31 بالكامل.

الموضوع الثالث : (الفلسفة وأخلاقيات المهنة، تم حذف صفحة 34 ثالثا تفعيل الإلزام الخلقي وتطبيق الالتزام المهني وصفحة 35 بالكامل وصفحة 39 سابعا الواجب المهني للفيلسوف في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، أما الموضوع الرابع :- التفلسف وعلاقته بالقيم ثالثا التفلسف علاقته بالقيم، صفحة50 نظريات الحقيقة الجدول فقط

اما في فرع المنطق ، تمثلت المحذوفات في الاتي:

- الموضوع الأول : ( الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية صفحة 59 بداية من ثالثا الحجج الاستنباطية والاستقرائية في التفسير التقليدي و المعاصر، من صفحة 60 حتى 63 نهاية 2 التفسير المعاصر وصفحة 64 المثال فقط، وصفحات 74 و75 و76 تحذف الأمثلة فقط في طرق التحقق من صحة الفروض.

- الموضوع الثاني، معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية، صفحة 81 بداية من ثانيا الحجج الاستنباطية، وصفحات 82 حتى 85 بالكامل تحذف، أما الموضوع الثالث، التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، صفحات 87 بالكامل و92 بداية من نموذج وليم هوويل - كلود برنار حتى صفحة 93 بالكامل، أما

الموضوع الرابع المنطق وتكنولوجيا الاتصال حذف صفحة 98 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب وصفحة 99 دور المنطق في تطوير الحاسوب.