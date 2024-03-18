محذوفات الفيزياء والكيمياء والأحياء للثانوية العامة لطلبة الدمج

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه بشأن الاستعدادات لنهاية الفصل الدراسي الثاني وبدء الامتحانات وللتخفيف على الطلاب من ذوى الإعاقة وتوجيهات وزير التربية والتعليم بحذف الأجزاء التي تشكل صعوبة على أبنائنا من ذوى الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوى العام، تقرر حذف أجزاء فى مواد العلوم .

وأوضحت أنه فى مادة الفيزياء تم حذف قانونا كيرشوف من الفصل الأول من الوحدة الأولى من صفحة 13 حتى 18، ودوائر التيار المتردد الفصل الرابع الوحدة الأولى من صفحة 91 حتى 107، أما محذوفات مادة الكيمياء الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية - الاسترات الباب الخامس من صفحة 151 حتى 187، أما فى مادة الأحياء تم حذف الأحماض النووية وتخليق البروتين الفصل الثاني من الوحدة الثانية من صفحة 121 حتى 142، وفى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية تم حذف الحركات الأرضية والعلوم البيئية والانجراف القاري، الباب الرابع من صفحة 43 حتى 60.