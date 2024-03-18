محافظ بورسعيد يتابع خطة تطوير طرق ومساكن حى المناخ للارتقاء بمستوى الخدمات

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة بشارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ والمنطقة السكنية المحيطة به، والذي يأتي تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد نعمان على رئيس حي المناخ والشركات المنفذة لمشروع التطوير.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تشمل طلاء واجهات العمارات و تجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال رصف وتوسعة الطريق ، و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع والمنطقة المحيطة به ، وذلك بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي بالمنطقة و يسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد