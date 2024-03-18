محافظ الغربية يهنئ الأمهات المثاليات لعام 2024

قدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تهنئة بالإنابة عن أهالى الغربية، للأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024، وذلك لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة متمنيا لهم استمرار العطاء داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية، مشيدا بقصص كفاحهم المشرفة.

فحصلت شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوى الهمم فهى تبلغ من العمر 64 سنة، حاصة على الشهادة الإعدادية، حالتها المهنية ربة منزل، تزوجت من أحد رجال حرب أكتوبر وهى صغيرة السن وكانت تعانى من ضعف البصر أنجبت خمسة أبناء جميعهم مكفوفو البصر توفى اثنان منهم وكانا من ذوى الإعاقة الذهنية والبصرية وعمرهما 37 سنة. ثم فقدت هى الأخرى بصرها، قامت الأم بتعليم أبنائها طريقة برايل حتى حصلوا على مؤهلات عليا ومرض الزوج عام 2007 بمرض السرطان فى النخاع العظمى وبدأت رحلة معاناة أخرى للأم لترافق الزوج من محافظة لأخرى لتلقى العلاج، تحملت خلالها ما لا يستطيع أحد تحمله ثم فارق زوجها الحياة بعد ثلاث سنوات من معاناته.

وحصلت إلهام عبد الحميد التى تبلغ من العمر 53 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على محافظة الغربية وهى أرملة، منذ 18 عاما حاصلة على مؤهل متوسط ولديها ابن بكالوريوس هندسة والابن الثانى بكالوريوس هندسة أيضا والثالث بكالوريوس طب، تزوجت الأم من زوج يعمل بالأزهر الشريف وكانت الأم تعيش مع زوجها حياة متوسطة وأصيب الزوج بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى ولم يكن للفيروس علاج فعانت معه كثيرا حتى استمر مرضه 5 سنوات، عملت الأم بالتجارة لتلبية احتياجات اسرتها وأبنائها وتعليمهم حتى تقوم بتوفير نفقات العلاج لزوجها وتعليم أبنائها الذين التحقوا بالتعليم الأزهرى وبعد ذلك توفى الزوج وهى فى سن 45 عاما وترك لها 3 أبناء اكبرهم 15 عاما واوسطهم 10 واصغرهم 8 أعوام، عانت الأم كثيرا ولم تفكر بالزواج مطلقا من أجل أبنائها وقد اتموا حفظ القرآن فى سن صغير، كافحت الأم كثيرا حتى حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس هندسه وتم زواجها وحصول الابن الثانى على بكالوريوس هندسه والثالث على بكالوريوس الطب.

وقدم محافظ الغربية خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات، معربا عن سعادته البالغة بفوزهن وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، موجهاً لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء، كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية دائما ما تحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام فى مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.

وأشاد المحافظ، بدور الأم المصرية التى حملت على عاتقها رحلة طويلة من العطاء والتفانى والتضحية فى رعاية أبناءها، وتحمل الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية تجاه أنفسهم ووطنهم.