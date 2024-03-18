محافظ الشرقية يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.. اعرف التفاصيل

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة بما يحقق الحفاظ على مقدرات الدولة والصالح العام للمواطنين.

ورحب محافظ الشرقية بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة ومرافقوه للمحافظة، مؤكداً أهمية الدور القضائى بمختلف الهيئات والجهات القضائية، فى حل المنازعات وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءاتهم القضائية فى إطار من القانون من أجل تحقيق العدالة الناجزة والصالح العام للمواطنين.

كما أثنى المحافظ على دور هيئة قضايا الدولة فى حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإدارى أمام القضاء فى الداخل والخارج لتكون حائط صد قانونى منيع لشتى طرق الاعتداء على المال العام أو مصالح الشعب المصرى.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة قضايا الدولة حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين، مثمناً مجهودات المحافظ وما تشهده المحافظة من تقدم وتطور لإحداث تنمية شاملة بكافة القطاعات المختلفة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التى تقدمها الهيئة، ومردوده على المواطنين كما تم التطرق لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ الشرقية ورئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية تقديرا لدور كلا منهما فى الحفاظ على مقدرات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة، والمستشار عبد الرزاق شعيب والمستشار سامى محمدى عضوا المجلس الأعلى لقضايا الدولة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد المشرف العام على مكتب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار وليد عنانى الأمين العام المساعد للعلاقات العامة، والمستشار محمد جمعة رئيس فرع الشرقية اول، والمستشار خالد جودة رئيس فرع الشرقية ثان، والمستشار مسعد الرفاعى رئيس فرع الشرقية ثالث، المستشارين بهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.