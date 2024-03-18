محافظ الإسماعيلية يهنئ عبير عباس الأم المثالية الأولى على المحافظة

الإسماعيلية – السيد فلاح

قدم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، التهنئة للحاجة عبير عباس محمد محمود، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولي لهذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024.

وستعود الحاجة "عبير عباس" من فرحة غمرتها في الأراضي المقدسة، حيث تؤدي فريضة العُمرة، إلى فرحة أخرى تنتظرها في محافظتها الإسماعيلية، لتكريمها "أمًّا مثالية" للعام الجاري 2024، نظير تضحياتها خلال السنوات الماضية منذ توفى زوجها وتركها لتربية الأبناء.

وعبرت أسرة الحاجة عبير عباس محمد محمود، عن سعادتهم الغامرة بفوز والدتهم بالأم المثالية علي مستوي محافظة الإسماعيلية، حيث تتواجد الأم الآن في الأراضي السعودية لأداء فريضة العمرة.

وقال جابر عبد المنعم رمضان، مهندس زراعي، نجل الأم المثالية، إن والدته سافرت إلي الأراضي السعودية قبل بداية شهر رمضان بثلاثة أيام لأداء فريضة العمرة، وسوف تعود من أداء العمرة السبت المقبل، مشيرًا إلي أنهم لم علموا بخبر فوز والدتهم بالأم المثالية من خلال اتصال "اليوم السابع"، وفور علمهم أجروا اتصال بوالدتهم في السعودية لأخبارها بفوزها، وأبدت سعادتها الغامرة بفوزها بلقب الأم المثالية لعام 2024.

وقال نجل الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية، أن والدته 54 سنة، حاصلة علي دبلوم زراعة، من قرية السعيدية التابعة لقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية ولديها محل لشوي الأسماك، وعلمت بعد وفاة زوجها عام 2008، في الزراعة والأعمال اليومية، لتربية أولادها.

ولدي الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية ثلاثة أولاد، هم جابر عبد المنعم رمضان، مهندس زراعي 26 سنة، وحسين، من ذوي الهمم، 25 سنة، وخريج المدرسة الفكرية، ومحمد، طالب في الفرقة الرابعة لكلية الأداب قسم مساحة "استشعار عن بعد".

وتزوجت الحاجة عبير عباس، الأم المثالية وهي فى العشرين من عمرها عام 1993م، من عامل "عمالة غير منتظمة وغير مؤمن عليه" بدأت معاناة الأم عندما توفى زوجها فى حادث سيارة تاركًا لها ثلاثة أولاد، أحدهم معاق، وأكبرهم في الصف السادس الابتدائي، حيث كانت الأم تبلغ من العمر في ذلك الوقت 35 عامًا، ولم يكن لديها أى مصدر دخل.

وسعت الأم للحصول على معاش ضمانى كان وقتها 120 جنيهًا ووصل حاليًا إلى 490 جنيهًا، قررت أن تبحث عن عمل لتوفير مصدر دخل للمعيشة وتربية وتعليم الأبناء، فعملت باليومية فى الأراضي الزراعية لفترة طويلة بجانب تربية الطيور بمنزلها وبيعها ثم قامت بعمل مشروع بمنزلها الشواية سمك، وأصبح هذا المشروع هو مصدر الرزق الأساسى يعينها لتدخل الأسرة ومستمر حتى الآن عمر المشروع 11 عامًا وكان المنزل الذى يقيمون به بسيطًا حيث انه كان بدون سلق فقامت بادخار بعض الأموال وبناء المنزل وأصبح مكون من ثلاثة أدوار وكافحت الأم كثيرًا ورفضت الزواج من أجل رعاية أبنائها وسعت إلى تعليمهم وحصولهم على مؤهلات عليا حيث أصبح الأبن الأكبر مهندسًا بمزارع خاصة، والابن المعاق لم تتركة ألحقته بمدرسة التربية الفكرية حتى وصل إلى مرحلة الإعدادية والابن الثالث في السنة النهائية بكلية الآداب ويعمل بجانب دراسته وقامت الأم باستخراج معاش الكرامة بقيمة 490 جنيهًا للابن الأوسط وبطاقة خدمات متكاملة ومازال عطاء الأم مستمر في الكفاح مع ابنائها ومساعدتهم فى حياتهم.