مات وهو صائم.. وفاة كبير معلمين الكيمياء بالشرقية داخل المدرسة

الشرقية - إيمان مهنى

توفي كبير معلمين مادة الكيمياء بمحافظة الشرقية، اليوم الذي اثناء تأدية عمله داخل المدرسة، ب أزمة قلبية

ونعت مديرية التربية والتعليم،الفقيد في بيانا جاء فيه:- ينعي المهندس علي عبدالرؤوف أحمد، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ،وقيادات المديرية وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية ،شهيد الواجب والعلم المربي الفاضل احمد صبره محمد حسانين كبير معلمين مادة الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة شرق الزقازيق التعليمية زوج امل محمد السيد علي مقرر مادرة العلوم بإدارة شرق ،حيث وافته المنية بالمدرسة اثناء تاديته عملة داخل المدرسة وتم عمل محضر اثبات حاله واستدعاء سيارة اسعاف لنقل المرحوم للمستشفي لاستكمال الاجراءات .

سائلا الله عز وجل أن يتغمد الشهيد العزيز بواسع رحمته ويسكنة فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه وان لله وان اليه راجعون ".