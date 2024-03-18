مؤسسة صناع الحياة تستهدف توزيع ملابس العيد على 5000 أسرة بتكلفة 2.5 مليون

سوهاج محمود مقبول

مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين، ومن بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه ونشر ثقافة التطوع وتقديم الوجبات الغذائية.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة.

وتمثل مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى بللورة للشراكة التى خطتها الدولة المصرية بين مؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.

وسوهاج واحدة من المحافظات المصرية التي حظيت باهتمام كبير من التحالف الوطنى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه يقول محمد ربيع أحمد متطوع بجمعية صناع الحياة سوهاج عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مطبخ الخير من خلال المؤسسة بدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلك الفئات ومحافظة سوهاج تستهدف يوميا تقديم 1000 وجبة غذائية ساخنة يتم توزيعها، والمحافظة بها 8 مطابخ على مستوى المحافظة بسوهاج.

وتابع عضو المؤسسة أنه إلى جانب توزيع الوجبات الغذائية الساخنة هناك أيضا توزيع الكراتين وتوزيع ملابس العيد وسوف يتم استهداف 5000 أسرة بتوزيع الزى عليهم بإجمالى 2.5 مليون جنيه.

وأوضح عضو مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن مؤسسة صناع الحياة دعمها لأهالينا خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم.

ويقوم متطوعو صناع بمحافظة سوهاج بمواصلة أنشطة مطبخ الخير بالمحافظة من خلال 8 مطابخ متفرقة بالمحافظة لإنتاج ألف وجبة ساخنة يوميا يتم توزيعها على أهالينا من المحتاجين والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وخلال شهر رمضان المبارك تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات وتشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.