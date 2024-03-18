لو حد فى عيلتك مريض قلب.. اعرف ما يجب فعله لتفادى الإصابة

كتبت إيناس البنا

يربط معظم الناس أمراض القلب بكبار السن وأولئك الذين يعيشون حياة غير مستقرة بسبب تناول الكثير من الكحول والتدخين، ومع ذلك، في كثير من الأحيان يمكن أن يرث الناس مشاكل في القلب.

وفقًا لموقع نيوز 18 إذا كان لديك أي شخص من أقاربك المقربين مصابًا بأمراض القلب، فإليك بعض ما يجب عليك فعله لتفادى الإصابة:

تعرف على التاريخ الصحي لعائلتك

أول وأهم شيء هو معرفة تفاصيل نوع المشاكل المتعلقة بالقلب التي يعاني منها أقاربك، يمكن وراثة العديد من أمراض القلب مثل متلازمة QT الطويلة، واعتلال عضلة القلب الضخامي، وخلل التنسج البطيني الأيمن الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب، إذا كنت تعلم أن أقاربك قد عانوا من بعض أمراض القلب الوراثية، فقد يصبح تشخيصك سهلاً.

الحصول على الاختبارات الجينية

هناك اختبارات جينية يمكن أن تظهر ما إذا كان لديك الجين الذي يسبب أمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب، تتطلب هذه الاختبارات الجينية فقط عينة من دمك أو لعابك للكشف عن الطفرات الجينية المسؤولة عن تلك الاضطرابات.

حمية صحية

اتباع نظام غذائي صحي مهم للحفاظ على صحة القلب جيدة، أدخل الكثير من الخضار والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، أضف المغذيات الدقيقة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب9 إلى نظامك الغذائي، كما أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر والفاصوليا والحمضيات يساعد أيضًا في صحة القلب.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فعالة جدًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الوراثية، أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا أكثر هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، حتى لو كان لديهم خطر وراثي للإصابة بأمراض القلب.

احصل على قسط كافٍ من النوم الجيد

تأكد من أنك تحصل على ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد المتواصل كل يوم، يعاني الأشخاص الذين يفتقرون إلى النوم الجيد من مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة مما قد يؤدي بدوره إلى تفاقم أمراض القلب. الشخير أكثر من اللازم أو صعوبة النوم يمكن أن يكون علامة على أمراض القلب الكامنة.