للمقبلين على التطوع بالجيش.. احذر من التعامل مع النصابين

كتب ـ زكى القاضي

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1/4/2024.

وفى ذلك الإطار هناك بعض الإرشادات العامة التي يجب أن ينتبه إليها المقبلون على التطوع بصفوف القوات المسلحة ومنها:-

التأكيد على التوقيتات والأماكن المحددة للاختبارات.

التأكد من صحة المستندات والبيانات التى يتقدم بها الشاب حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

الإبلاغ الفورى عن الأشخاص الذين يوهمون الشباب بقدرتهم على مساعدتهم للإلتحاق بالقوات المسلحة ويبتزونهم مادياً والحذر من التعامل معهم.

التأكيد على قيام الشاب بالتقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ( المركز / قسم الشرطة) الذى استخرجت منه بطاقة الرقم القومى أول مرة .