كفاح الأم المثالية بالأقصر.. ترملت في عمر 20 سنة وربت ساويرس وميرنا.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

التقى "اليوم السابع" مع الأم المثالية بمحافظة الأقصر، السيدة مارثا إبراهيم عوض جرجس، أخصائية اجتماعية بمدرسة ناصر الابتدائية جنوب المحافظة، والتي سردت قصة حياتها مع أبنائها قبل اختيارها الأم المثالية لهذا العام عن محافظة الأقصر.

وقالت الأم المثالية بالأقصر، إنها ترملت بعمر 20 سنة، وكان لديها طفلها ساويرس سمير في الصف الأول الابتدائي، وميرنا سمير طفلة بالحضانة، حيث كان والدهما موظفا بالسنترال وتوفى وهو صغير بالسن، حيث كانت أسرتهم منغلقة لا يخرجون كثيراً من المنزل والأب هو من يقوم بكل الواجبات وظروف والدها ووالدتها بسيطة، فقررت استئجار شقة بشارع بجوار منزل أسرته، وبعد مرور وقت قليل توفى والدها ووالدتها، وبدأت رحلة كفاحها مع أطفالها حتى انتهت مرحلة الإبتدائية والإعدادية، وجاءت مرحلة الثانوية العامة بمصاريفها الكبيرة والدروس وضغوطات الحياة عليها.

وتضيف مارثا إبراهيم عوض الأم المثالية بالأقصر، إنها قامت ببيع ذهبها لإستكمال تعليم أبناؤها وشاركت بباقي المبلغ في مشروع مع عم أولادها بأتيلية يملكه، وبعد فترة تم غلق المشروع ودخلوا في مزرعة فراخ ولكنه أغلق أيضاً، موضحةً إنه بعد وفاة زوجها كان معاشه بسيط، وكانت حياتها عبارة عن عمل فقط لتربية أبناؤها، معبرة عن سعادتها بتقديم أبناؤها لها في المسابقة وحصولها على اللقب لهذا العام، وموجهةً الشكر لعم أولادها على وقوفه بجانبهم في طفولة أبناؤها.

وأكدت الأم المثالية على إن نجلها ساويرس سمير وصل إلى كلية تجارة إنجليزي وفرحت به كثيراً لتفوقه في الدراسة، وعمل محاسباً في بنك القاهرة ووفر عليها كثيراً، وكذلك إبنتها ميرنا حصلت على كلية تربية طفولة وسافرت للعمل في القاهرة، وخطبت لإبنها الأكبر وأقامت له فرح وكانت في قمة سعادتها وثمرة كفاحها أخرجت تلك الفرحة في قلبها.



الأم المثالية بالأقصر مارثا إبراهيم تسرد قصتها مع أبنائها



الأم المثالية بالأقصر مارثا إبراهيم تسرد قصتها مع ابنها ساويرس



سعادة كبيرة للأم المثالية بالأقصر وابنها ساويرس



فرحة ابن الام المثالية بالأقصر