قومى المرأة بالشرقية: 500 وجبة إفطار يوميا للأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي، " مطبخ المصرية " وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك، بتجهيز مطبخين بمدينة الزقازيق ومركز الحسينية، لتقديم 500 وجبة يوميا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع الشرقية، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إنه تم استهداف العديد من سيدات قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بشمال الشرقية من خلال برنامج، مطبخ المصرية، و ذلك يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وأن مبادرة "مطبخ المصرية" تستهدف تدريب عدد من السيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة غير القادرة كأحد مخرجات المبادرة.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.