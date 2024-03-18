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قوات الاحتلال تحاصر مقرا للأمم المتحدة قرب مجمع الشفاء بقطاع غزة

الإثنين، 18 مارس 2024 08:25 م
قوات الاحتلال تحاصر مقرا للأمم المتحدة قرب مجمع الشفاء بقطاع غزة مجمع الشفاء
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر مقراً تابعاً للأمم المتحدة قرب مجمع الشفاء بقطاع غزة، مشيرة إلى أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف المناطق المحيطة.


من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31,726 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.


وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73,792، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 81 شهيدا، و116 مصابا.







قوات الاحتلال

الأمم المتحدة

مجمع الشفاء

قطاع غزة

غزة




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