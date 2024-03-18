قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل عددا من أئمة وخطباء المساجد بالضفة الغربية

وكالات

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر الاثنين باعتقال عددا من أئمة وخطباء المساجد فى بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمجمع الشفاء الطبى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبى غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف.

وأوضحت أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ تحت غطاء نارى كثيف بمحيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.