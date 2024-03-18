اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل عددا من أئمة وخطباء المساجد بالضفة الغربية

الإثنين، 18 مارس 2024 03:43 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل عددا من أئمة وخطباء المساجد بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر الاثنين باعتقال عددا من أئمة وخطباء المساجد فى بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمجمع الشفاء الطبى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مجمع الشفاء الطبى غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف.
 
وأوضحت أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ تحت غطاء نارى كثيف بمحيط مجمع الشفاء غربي مدينة غزة.






غزة

الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى

حرب غزة

فلسطين




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