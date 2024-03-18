قطع المياه غدا عن قرية ميت أبو خالد بالدقهلية لربط خط محطة المياه

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 19 مارس الجارى، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 مساء من ذات اليوم عن قرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر، للقيام بتنفيذ أعمال ربط لخط محطة المياه المرشحة الجديدة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، فى هذا الشأن والذى أوضح أنه نظرا لتنفيذ الأعمال المشار إليها سيتم قطع المياه عن قرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر.

ووجه "مختار" للواء أنور مدحت عثمان رئيس، مركز ومدينة ميت غمر للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار إليها.

وتهيب محافظة الدقهلية المواطنين قاطنى القرية المتأثرة بانقطاع المياه والتوابع وكذا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.