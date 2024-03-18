قصف إسرائيلى على جنوب ووسط غزة ودخول مواد غذائية لشمال القطاع

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قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى، أراضى وخيم نازحين فى مواصى القرارة، شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على دير البلح، وسط القطاع، وأفاد صحفيون شمال قطاع غزة بأن 19 شاحنة مُحملة بالمعلبات والطحين وكميات من الأرز والسكر دخلت من دوار الكويت إلى شمال القطاع.

وأشار هؤلاء الصحفيون إلى أن الشاحنات من المقرر أن تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى أحد المستودعات التابعة لوكالة الأونروا فى جباليا شمال القطاع.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامى لوكالة الأونروا، فى تصريح صحفى إنه تم الاتفاق على ترتيبات لحماية شاحنات المساعدات حتى تصل إلى مستحقيها.

وأضاف أن ما أعلنته إسرائيل بشأن تورط مزعوم لبعض موظفى الأونروا فى هجوم طوفان الأقصى يظل مجرد إدعاءات، مشددا على أن الأونروا وحدها تستطيع تنفيذ عمليات إغاثة واسعة النطاق فى غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ163، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 31,645 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 73,676 مصابا، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.