قصة الأم المثالية الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادى الأول على الجمهورية

قالت كوثر محمود إبراهيم عمار الأم المثالية الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي الأول على مستوى الجمهورية إنها من قرية باقور بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، أن قصة كفاحها بدأت منذ أن تزوجت عام 1981 حيث كان زوجها يعمل أمين مكتبة فى إحدى المدارس، وأثمر هذا الزواج عن أربعة أبناء وبعدها توفى زوجها بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بشلل نتيجة جلطة لمدة خمس سنوات تكبد خلالها كثير من الأعباء المالية، وتوفى زوجها تاركا لها أربعة أبناء أكبرهم 20 عاما، والابنة الثانية 19 عاما والابنة الثالثة 11 عاما، والرابعة 8 سنوات.

وأضافت كوثر أنه بعد أن توفى زوجها بعام توفى ابنها الأكبر والذى كان سندا لها فأصيبت بصدمة كبيرة حيث توفى العائل الوحيد لهذه الأسرة بعد أن توفى والده فكافحت الأم بمفردها وواجهت صعوبات الحياة حيث كان معاش الزوج المتوفى بسيط وتكاثرت عليه الديون فترة المرض، وعلمت هذه الأم بناتها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أصيبت بنتها الوسطى بحادث أثناء دراستها الجامعية تسببت فى عدم قدرتها على الحركه لعده شهور، وعملت الأم بوظيفة إدارية بإحدى المدارس، وقامت بعمل مشروع لتربية الطيور وعمل خبز بالمنزل ثم بيعه للجمهور حتى وصلت ببناتها بر الأمان فحصلت الأولى على ليسانس آداب ثم تم تجهيزها وتزوجت وأختها الثانية بكالوريوس زراعة وتم تجهيزها أيضا والثالثة حصلت على ليسانس الآثار وتقوم بتحضير الماجستير كما التحقت الأم المثالية بإحدى الجمعيات لتكون عضوه لتشجيع وتعليم الأرامل على كيفيه تعليم أبنائهم.