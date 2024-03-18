"قانونك فى أيدك".. كيفية التظلم على مخالفات المرور حال التسجيل بالخطأ؟

كتب – أحمد عبد الهادى

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك فى أيدك"، عن ما حددته النيابة العامة من طرق للتظلم على مخالفات المرور، وذلك عبر "موقع النيابة العامة" ppo.gov.eg - أو فى مكاتب نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية أو من خلال مكاتب البريد المصرى.

كان المستشار محمد شوقى النائب العام، وجه بإعفاء كافة المواطنين من رسوم التظلم على المخالفات المرورية فى حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.

ذلك فى ضوء حرص المستشار محمد شوقى النائب العام على الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، فيما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.