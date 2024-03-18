اليوم السابع
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فرنسا تعلن اعتقال 9 أشخاص بعد مهاجمة مركز شرطة فى ضواحى باريس

الإثنين، 18 مارس 2024 10:12 ص
فرنسا تعلن اعتقال 9 أشخاص بعد مهاجمة مركز شرطة فى ضواحى باريس الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ذكر قائد شرطة باريس لوران نونيز، اليوم الاثنين، أن تسعة أشخاص اعتقلوا بعد مهاجمة مركز شرطة فى ضاحية لا كورنوف، فى وقت متأخر من مساء الأحد، عقب اشتباكات بين شبان وقوات من الشرطة.

ووقعت الاشتباكات على خلفية وفاة شاب، الأسبوع الماضي، امتنع عن إيقاف دراجته النارية بعدما أمرته الشرطة بذلك.

وقال نونيز لقناة "تي.إف1" التلفزيونية: "تعزيزات الشرطة أعادت النظام والأمن بسرعة".

يذكر أن السلطات الفرنسية تستعد لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 26 يوليو.

وتعرضت بعض مواقع الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية للتخريب في أعمال شغب وقعت في صيف عام 2023 واندلعت بعد سقوط شاب من أصل أفريقي برصاص الشرطة.

 







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