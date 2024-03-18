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فاطمة جابر الأم المثالية الأولى فى بنى سويف لعام 2024

الإثنين، 18 مارس 2024 01:31 م
فاطمة جابر الأم المثالية الأولى فى بنى سويف لعام 2024 الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة بنى سويف
كتب مدحت وهبة

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حصلت فاطمة جابر بدوى حسين، 68 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة بنى سويف لعام 2024 وهى أرملة منذ عامين، حاصلة على بكالوريوس تجارة وبالمعاش ولديها 3 أبناء، الابن الأول حاصل على ليسانس حقوق، الابن الثانى حاصل على بكالوريوس طب، أما الابن الثالث حاصل على بكالوريوس هندسة.

 

تزوجت الأم فى منزل عائلة الزوج الذى كان يعمل بمعهد البحوث الزراعية، ورزقهما الله سبحانه وتعالى بثلاثة أبناء، عملت على تربيتهم تربية سليمة وتعليمهم، شعرت الأم بالتعب الشديد وبعد إجراء بعض الفحوصات تبين أنها تعانى من مرض السرطان انتظمت الأم على العلاج لفترة كبيرة رغم تكلفته باهظة الثمن بالرغم من ظروف المعيشة القاسية التى كانوا يمرون بها.

 

عانت الأم كثيرًا فكانت تقوم برعاية والد ووالدة الزوج حيث كان لديهم أمراض مزمنة وأثناء ذلك كانت تقوم بعملها وبرعاية أبنائها وزوجها حتى توفاه الله عام 2021 وكانت فى نفس الوقت تتلقى علاجها.

 

 
فاطمة جابر الأم المثالية الأولى
فاطمة جابر الأم المثالية 

 







وزارة التضامن

أسماء الأمهات المثاليات 2024

فاطمة جابر الام المثالية الأولى ببنى سويف لعام 2024

أسماء الأمهات المثاليات

مسابقة الأمهات المثاليات 2024

فاطمة جابر الأم المثالية الأولى ببنى سويف لعام 2024

الام المثالية ببنى سويف 2024



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