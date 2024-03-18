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"فاطمة" الأم المثالية ببنى سويف تحدت الصعاب بعد وفاة زوجها.. فيديو

الإثنين، 18 مارس 2024 01:54 م
"فاطمة" الأم المثالية ببنى سويف تحدت الصعاب بعد وفاة زوجها.. فيديو الأم المثالية ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، مع السيدة فاطمة جابر بدوى الأم المثالية على مستوى محافظة بنى سويف.
 
وقالت فاطمة جابر بدوى الأم المثالية على مستوى محافظة بنى سويف، إنها سعيدة بحصولها على لقب الأم المثالية، مشيرة إلى أنها تلقت خبر ترتيبها على مستوى الجمهورية من "اليوم السابع".
 
وأضافت فاطمة جابر بدوى، أنها قامت بخدمة حماتها المريضة عقب إصابتها لمدة 17 عاما وهى طريحة الفراش.
 
وتابعت فاطمة جابر، أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية وتوفى زوجها منذ 4 سنوات، ولديها ثلاثة من الأولاد أحمد ومحمد وسمر.






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