اليوم السابع
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الإثنين، 18 مارس 2024 04:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غدا.. انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم

الإثنين، 18 مارس 2024 03:08 م
غدا.. انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم الحمى القلاعية - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2024، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضى الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، اعتبارًا من غدٍ- الثلاثاء-بهدف الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية.
 
ووجه "الأنصاري"، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والقرى، بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.
 
وناشد، مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى انحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتي تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل، والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.
 
من جانبه، أوضح الدكتور زين العابدين علي، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة، تستهدف تحصين 151 ألف رأس من الأبقار والجاموس، و70 ألف رأس من الماعز والأغنام، من خلال 93 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن الحملة ستبدأ بترقيم، وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها، للوقاية من الأمراض، لافتا إلى أن المديرية، استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، موضحًا أن الحملات الإرشادية، والتوعوية، تستمر طوال فترة الحملة القومية للتحصين.
 
وأضاف، أن المديرية وفرت التحصينات الجيدة للماشية، كما شكلت الفرق البيطرية، وتوعيتها بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، بجانب العمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.

 







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