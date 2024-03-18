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عقد امتحانات المتقدمين على وظيفة معلم فصل فى 11 محافظة .. اليوم

الإثنين، 18 مارس 2024 09:00 ص
عقد امتحانات المتقدمين على وظيفة معلم فصل فى 11 محافظة .. اليوم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحانات المتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة اليوم الإثنين 18 مارس وحتى 2 أبريل المقبل، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
 
ويعقد الامتحان للمتقدمين من محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط وبني سويف والإسماعيلية والجيزة والسويس وبورسعيد، وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة الماضية، بإتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل للعام الثالث، وذلك في 11 محافظة، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
 
 






وزارة التربية والتعليم

المتقدمين على وظيفة معلم فصل

عقد امتحان المتقدمين على وظيفة معلم فصل 2024




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