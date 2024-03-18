عضو شعبة السيارات: استمرار انخفاض أسعار السيارات المستعملة وبعض الماركات الزيرو

كتبت : أماني سمير

سادت حالة من التفاؤل للمواطنين المصريين عقب الكشف عن صفقة الشركة لمشروع تطوير رأس الحكمة بين كل من مصر والإمارات، لتظهر بقوة ردود أفعال إيجابية بين المتعاملين فى قطاع السيارات المستعملة تحديدا، وإليكم رصد عن أ سعار السيارات المستعملة والجديدة بسوق السيارات فى مصر .

كشف منتصر زيتون خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن قطاع مكونات الإنتاج وقطع الغيار هما أكبر مستفيدان مما يحدث مؤخراً من سيولة ومرونة عقب الإعلان عن الإفراج عن السلع الأساسية بالموانئ.

أما قطاع "السيارات المستعملة" فهو مرتبط بأسعار السيارات "الزيرو" وخاصة أن التأثير يتضح بشكل مباشر بنسبة من 5 إلى 15٪؜ تقريبا، وهذا فى تقديرى هو فرق "الأوفر برايس" فى الماركات الحديثة مؤخرًا، أما قطاع "المستعمل" للسيارات القديمة أكثر فقد انخفضت أسعارة بنسبة ٥٪؜ تقريبا.

وأضاف "زيتون" أنه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة إنخفاضا نسبيا لمعظم المنتجات، موضحا أن بعض الوكلاء استجابوا للإنخفاض بل يدرسون حاليا عمل إنخفاضات جديدة على بعض الماركات وبعضهم في حالة ترقب .

وعن المستهدف من توقيع 3 إتفاقيات إطارية لتوطين صناعة السيارات هو وضع إطار لتوطين السيارات الكهربائية والتي تعمل بالطاقة النظيفة، موضحا أن ما يحدث يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية توطين السيارات.

وأكد "زيتون" أن مصر لديها مقومات كبيرة لإنتاج السيارات أهمها أنها تتميز بموقع استراتيجي يسهل عملية الاستيراد والتصدير، ووجود عدد كبير من الموانئ يجعل من مصر مركزا للتصدير لجميع دول العالم بتوفير وقت ومصروفات شحن.

وأوضح منتصر زيتون، أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية مثل الشراكة الأوروبية وطريق الحرير مما يسهل الاستيراد والتصدير، مؤكدا أن المناطق الاقتصادية في مصر فيها مناطق حرة ولوجستية للصناعة والتجارة وكل هذه مقومات تؤدي لنجاح المنظومة والعمل على توطين صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتابع : نسير بتقدم كبير لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وما يحدث يحقق أهداف "البرنامج الوطني لتنمية وتوطين السيارات ومبنية على حوافز جاذبة للمستثمرين، وتم إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتنمية الصناعة والموارد اللازمة لها من خلال سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، وسيتم منح حوافز للمصنعين لتشجيعهم .