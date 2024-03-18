عبير عباس الأم المثالية بالإسماعيلية.. عملت فى الزراعة لتربية أبنائها

الإسماعيلية – السيد فلاح

عبرت أسرة الحاجة عبير عباس محمد محمود، عن سعادتهم الغامرة بفوز والدتهم بالأم المثالية علي مستوي محافظة الإسماعيلية، حيث تتواجد الأم الآن في الأراضي السعودية لأداء فريضة العمرة.

وقال جابر عبد المنعم رمضان، مهندس زراعي، نجل الأم المثالية، إن والدته سافرت إلي الأراضي السعودية قبل بداية شهر رمضان بثلاثة أيام لأداء فريضة العمرة، وسوف تعود من أداء العمرة السبت المقبل، مشيرًا إلى أنهم لم علموا بخبر فوز والدتهم بالأم المثالية من خلال اتصال "اليوم السابع"، وفور علمهم أجروا اتصال بوالدتهم في السعودية لإخبارها بفوزها، وأبدت سعادتها الغامرة بفوزها بلقب الأم المثالية لعام 2024.

وقال نجل الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية، أن والدته 54 سنة، حاصلة علي دبلوم زراعة، من قرية السعيدية التابعة لقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية ولديها محل لشوي الأسماك، وعلمت بعد وفاة زوجها عام 2008، في الزراعة والأعمال اليومية، لتربية أولادها.

ولدي الأم المثالية بمحافظة الإسماعيلية ثلاثة أولاد، هم جابر عبد المنعم رمضان، مهندس زراعي 26 سنة، وحسين، من ذوي الهمم، 25 سنة، وخريج المدرسة الفكرية، ومحمد، طالب في الفرقة الرابعة لكلية الأداب قسم مساحة "استشعار عن بعد".

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت السيدة وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وجاءت "تيسير محمود دهيم محمد" من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديراً لدورها في حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 بلغ 694 متقدمة، لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 412 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصي 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

أما بالنسبة للأم الكافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشروط الخاصة باختيار المُكَّرمين جاءت وفقا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة الكافلة وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كافلة الأيتام بهدف توفير المناخ الأسري الجيد.

أبناء الأم المثالية بالإسماعيلية



الحاجة عبير الأم المثالية بالإسماعيلية وأبنائها