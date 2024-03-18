عبير عباس الأم المثالية الأولى بمحافظة الإسماعيلية لعام 2024

حصلت عبير عباس محمد، 51 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة الاسماعلية، وهى أرملة من 15 سنة، حاصلة على دبلوم زراعة وحاليا ربة منزل، لديها 3 أبناء الأول حاصل على بكالوريوس زراعة، الثانى إعدادية تربية فكرية، والثالث طالب بكلية الآداب والعلوم.

تزوجت الأم فى العشرين من عمرها عام 1993م، من عامل "عمالة غير منتظمة وغير مؤمن عليه" بدأت معاناة الأم عندما توفى زوجها فى حادث سيارة تاركًا لها ثلاثة أولاد، أحدهم معاق، و اكبرهم فى الصف السادس الابتدائي، حيث كانت الأم تبلغ من العمر فى ذلك الوقت 35 عاما، ولم يكن لديها أى مصدر دخل.

سعت الأم للحصول على معاش ضمانى كان وقتها 120 جنيها ووصل حاليًا إلى 490 جنيها، قررت أن تبحث عن عمل لتوفير مصدر دخل للمعيشة وتربية وتعليم الأبناء، فعملت باليومية فى الأراضى الزراعية لفترة طويلة بجانب تربية الطيور بمنزلها وبيعها ثم قامت بعمل مشروع بمنزلها الشواية سمك) وأصبح هذا المشروع هو مصدر الرزق الأساسى يعينها لتدخل الأسرة ومستمر حتى الآن عمر المشروع 11 عاما وكان المنزل الذى يقيمون به بسيطًا حيث انه كان بدون سلق فقامت بادخار بعض الأموال وبناء المنزل وأصبح مكون من ثلاثة أدوار وكافحت الام كثيرا ورفضت الزواج من أجل رعاية أبنائها وسعت إلى تعليمهم وحصولهم على مؤهلات عليا حيث أصبح الابن الأكبر مهندسا بمزارع خاصة، و الابن المعاق لم تتركة ألحقته بمدرسة التربية الفكرية حتى وصل إلى مرحلة الإعدادية والابن الثالث فى السنة النهائية بكلية الآداب ويعمل بجانب دراسته وقامت الأم باستخراج معاش الكرامة بقيمة 490 جنيها للابن الأوسط وبطاقة خدمات متكاملة ومازال عطاء الأم مستمر فى الكفاح مع ابنائها ومساعدتهم فى حياتهم.