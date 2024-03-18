عاصفة ترابية تصل الأقصر.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا من كورنيش النيل في مدينة الأقصر، لحظة وصول عاصفة ترابية خفيفة على المدينة قادمة من الجنوب.

وشهدت محافظة الأقصر، إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية صباحاً، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرارا بعدم التحليق فى سماء المحافظة، وذلك نتيجة اتجاه الرياح بشدة فى اتجاه الشرق وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة.

وأكدت محافظة الأقصر، أنه تقرر رفع درجة الإستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقى أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، حيث قام مجلس مركز ومدينة الزينية بالتعامل الفوري مع حالة سقوط شجرة على الطريق الزراعي الشرقي مصر أسوان وتم رفعها على الفور لانتظام حركة المرور.