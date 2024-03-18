طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت غرف عمليات المرور حالة من الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس سواء سقوط أمطار أو ظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق وتراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية تكون متوسطة ورعدية أحياناً.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن فرص الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، لافته إلى أن الأمطار تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وأضافت هيئة الأرصاد إلى أن فرص الأمطار تمتد متوسطة وتكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد .