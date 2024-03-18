طقس شتوي متقلب فى الإسماعيلية وسط توقعات بسقوط أمطار.. فيديو وصور

الإسماعيلية- السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين طقس متقلب حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالنهار، مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وأصبحت الشمس ساطعة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 12 درجة والعظمى 23 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس حار، ويبدأ الشعور بالبرودة على مختلف المناطق خلال فترة المساء والساعات الأولى من صباح اليوم، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم، ويوجد رياح نشطة.

رياح نشطة على الإسماعيلية



كما يشهد حالة الطقس اليوم بالإسماعيلية نشاط خفيف للرياح، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم علي المحافظة.

ارتفاع في درجات الحرارة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة .

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على شمال وجنوب الصعيد .

حالة الطقس اليوم



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 23، وبورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21 والسويس الصغرى 12 والعظمى 23، والعريش الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء



وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.



ارتفاع درجة الحرارة بالإسماعيلية



المسطحات الخضراء بالإسماعيلية



حالة الطقس بالإسماعيلية



زوال الشبورة المائية