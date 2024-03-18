طقس بورسعيد.. غائم وأمواج تتجاوز الـ 3 أمتار تزامنا مع نوة الشمس الكبرى

بورسعيد محمد فرج

رصد " اليوم السابع " اليوم الإثنين، من على شاطئ البحر الأبيض المتوسط تجاوز الأمواج لأكثر من 3 امتار تزامناً مع نوة الشمس الكبرى ما أدى إلى هبوب الرياح النشطة المثيرة للرمال بالمناطق المكشوفة فضلاً عن اضطراب حركة الملاحة بالمتوسط نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر الأبيض المتوسط وتعتبر نوة الشمس أول نوة تحدث فى شهر رمضان الكريم.

ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفى الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية لجنوب الصعيد، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 16.