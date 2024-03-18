ضربة حاسمة.. ضبط دولارات وذهب بالسوق السوداء بقيمة 80 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية حاسمة ، نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى من القائمين على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة بقيمة تجاوزت 80 مليون جنيه وذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها (قرابة 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودى) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية، هذا وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت (80 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.