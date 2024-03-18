ضبط وتحرير 241 محضرا ومخالفة تموينية خلال حملات على مخابز ومحلات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، والتي نجحت في ضبط وتحرير 241 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه نجحت الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق في تحرير إجمالي عدد 241 محضر ومخالفة تموينية، حيث إنه في مجال المخابز تم تحرير عدد 119 مخالفة تموينية (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان - عدم وجود قائمة تشغيل – تجميع بطاقات تموينية - تصرف المخابز في الدقيق - عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات .. الخ)، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير عدد 122 محضر تمويني (سلع منتهية الصلاحية - عدم إعلان عن الأسعار- عدم وجود فواتير - إدارة منشأة بدون ترخيص - بيع أزيد من السعر – غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية).

وشملت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات خلال تلك الحملات عن ضبط نصف طن أرز منتهي الصلاحية، ونصف طن علف دواجن منتهي الصلاحية، و830 علبة سجائر بدون فواتير وبيع أزيد من السعر، كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة ثبات في أسعار بعض السلع بما يناسب كافة احتياجات المواطنين، وتذبذب في أسعار سلع أخرى نتيجة لأليات السوق الحر وبما لا يؤثر على اتاحة وتوفر جميع تلك السلع.