اليوم السابع
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ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

الإثنين، 18 مارس 2024 01:23 م
ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض الأشخاص بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من (6 أشخاص) بتضررهم من (تاجر دواجن- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يف بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
 
 
 






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