ضبط المتهمين بالسطو على منزل وإطلاق النار على صاحبه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهمين بالسطو على منزل بقرية منشأة الجمال التابعة لمركز منية النصر، بغرض سرقته، وإصابة مالكه بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، وقررت جهات التحقيق تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود بداية الواقعة بعد تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر، من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى سعد حامد سعد إبراهيم، 30 عامًا، مصابًا بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، ادعاء تعد من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال المصاب أكد أنه فوجئ في الساعة الثالثة فجرًا بـ3 أشخاص مسلحين يقتحمون منزله عن طريق قص قفل الجراج، بغرض السرقة، وبعدما استشعر وجودهم حاول التصدي لهم، إلا أنهم أطلقوا عليه أعيرة نارية، وأحدثوا إصابته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، برئاسة المقدم محمد صبح، رئيس المباحث، والنقيب يوسف هاني، معاون المباحث، والرائد محمد أبو غزالة، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، لضبط المتهمين.

وتوصلت جهود الفريق الأمني إلى تحديد هوية المتهم الأول، ويدعى إبراهيم م.ر.خ. 29 عامًا، وشهرته إبراهيم ميزانية، مقيم بقرية مصر الجديدة بالجمالية، ومسجل سرقات عامة، وجرى ضبطه أثناء اختبائه لدى أحد أقاربه بقرية بسنديلة دائرة مركز بلقاس.

كما تم ضبط المتهم الثاني ويدعى محمد ع.م.ع. 32 عامًا، مقيم بقرية مصر الجديدة بالجمالية، أثناء محاولته استئجار شقة بنطاق قسم ثان دمياط، فيما قام المتهم الثالث ويدعى محمد م.ع.ال. 30 عامًا، عاطل، مقيم بقرية العزيزة مركز المنزلة، بتسليم نفسه لمركز الشرطة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



