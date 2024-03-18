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صباح دياب الأم المثالية للقوات المسلحة لعام 2024

الإثنين، 18 مارس 2024 01:42 م
صباح دياب الأم المثالية للقوات المسلحة لعام 2024 صباح دياب الأم المثالية للقوات المسلحة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024 على مستوى الجمهورية وتكريم صباح دياب سيد أحمد الجمل 66 عاما، وهى أرملة وأم شهيد للقوات المسلحة عن عام 2024 رائد محمد مظهر أحمد حسن.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديراً لدورها فى حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التى رأت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت القباج أن السيدات المصريات يساهمن فى تنمية أسرهن وفى خدمة المجتمع والمساهمة فى سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطائهن لا يقل عن أمهات أخريات.

 







وزارة التضامن

أسماء الأمهات المثاليات 2024

صباح دياب الأم المثالية للقوات المسلحة لعام 2024

أسماء الأمهات المثاليات

مسابقة الأمهات المثاليات 2024

الأم المثالية للقوات المسلحة عام 2024



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