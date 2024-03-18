شباب وأوقاف القليوبية يدشنان النسخة الرابعة من الأمسيات الرمضانية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدا الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وفضيلة الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، انطلاق فعاليات الأمسيات الرمضانية "رسولنا قدوة لنا"، والتى أقيمت مساء اليوم الإثنين 18 مارس بمركز شباب أتريب ببنها، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى -الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بالتعاون مع مشيخة الأزهر والمركز العالمى للفتوى وبيت العائلة المصري، والتى يتم تنفيذها للنسخة الرابعة بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ نجاح العجمى مدير إدارة أوقاف بنها، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية، أحمد يحي مدير إدارة شباب بنها، عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية، محمود شعبان معاون المدير العام، سامى عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب أتريب، ونخبة من رجال الدين والدعوة بالأزهر الشريف والأوقاف، ومشاركة أعضاء برلماني الطلائع والشباب بمراكز شباب إدارة بنها.



افتتحت فعاليات الأمسية الرمضانية بآيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات ترحيبية، ثم كلمة فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفضيلة الشيخ نجاح العجمى مدير إدارة أوقاف بنها، والذين تناولا في حديثهما الحديث حول نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة، ونشرثقافة التعايش السلمى والمجتمعي، ومواجهة الأفكار المغلوطة حول تعاملات الرسول الكريم مع الآخر ومع اسرته، والتعرف على قيم الأخوة، الوطنية والمواطنة ولتسامح بين الناس وفضل وجود الاديان السماوية، وفضل الشهر الكريم، وأنه لابد أن يكون هناك تسامح بين الناس حتي لو اختلفت الأديان، ونشر المفاهيم الصحيحة وثقافة التعايش السلمي، وأن رسولنا الكريم هو قدوة لابد من الاقتداء بصفاته وتطبيقها في تعاملنا مع الآخرين.

فيما رحب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالحضور، مشيرا إلى أن مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تشهد أنشطة وبرامج مكثفة خلال شهر رمضان الكريم، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارات المركزية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بكافة القطاعات على مستوى العمل الشبابي والرياضى خلال شهر رمضان الكريم، بهدف تعظيم دور مراكز الشباب فى العمل على زيادة وتنمية الوعى لدى النشئ والشباب.

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من الأمسيات الرمضانية يتم تنفيذها بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بواقع 5 أمسيات خلال شهر رمضان وتشمل مراكز شباب أتريب ببنها، 15 مايو بشبرا، تصفا بكفر شكر، دندنا بطوخ، إدارة البرلمان والتعليم المدنى بقاعة المحاضرات بالمديرية، وتأتي تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام برلماني الطلائع والشباب، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



النسخة الرابعة من الأمسيات الرمضانية رسولنا قدوة لنا (1)



النسخة الرابعة من الأمسيات الرمضانية رسولنا قدوة لنا (2)